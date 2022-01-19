Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu. Güvenlik görevlisinin bulduğu ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Esenyurt, E-5 karayolu Haramidere mevki üzerinde bulunan bir inşaatta, güvenlik görevlisi devriye gezdiği sırada yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek şahsa rastladı. Görevli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekiplerinin inceleme çalışmasının ardından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.