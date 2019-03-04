Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir İnşaatta Kanalizasyon Çalışması Sırasında Toprak Kayması Meydana Geldi.

Esenyurt'ta Bir İnşaatta Kanalizasyon Çalışması Sırasında Toprak Kayması Meydana Geldi.

32 dakika önce

IHAAW172156-ASA/04-03-2019- Esenyurt'ta bir inşaatta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Esenyurt'ta Bir İnşaatta Kanalizasyon Çalışması Sırasında Toprak Kayması Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW172156-ASA/04-03-2019

- Esenyurt'ta bir inşaatta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Hüsamettin Türkmen (45) isimli işçi, toprak altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiyi toprak altından kurtarma çalışmaları sürüyor. 04.03.2019 17: 21: 56 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:28 Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa
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