Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir İş Merkezinin Çatısından Kopan Parçalar Paniğe Neden Oldu

Esenyurt'ta Bir İş Merkezinin Çatısından Kopan Parçalar Paniğe Neden Oldu

23 dakika önce

Esenyurt'ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısından kopar parçalar paniğe neden oldu.

Esenyurt'ta Bir İş Merkezinin Çatısından Kopan Parçalar Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Esenyurt'ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısından kopar parçalar paniğe neden oldu.

Olay, İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş merkezinin çatısından kopan bazı parçalar yola düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye vinci yardımıyla çatıdan kopan parçalar, güvenli bir şekilde taşındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

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