Esenyurt'ta Bir İş Merkezinin Çatısından Kopan Parçalar Paniğe Neden Oldu
23 dakika önce
Esenyurt'ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısından kopar parçalar paniğe neden oldu.
Esenyurt
'ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısından kopar parçalar paniğe neden oldu.
Olay, İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş merkezinin çatısından kopan bazı parçalar yola düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye
vinci yardımıyla çatıdan kopan parçalar, güvenli bir şekilde taşındı. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:43 Kaynak: İHA
İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında
Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı