Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Gaz Sıkışması Sonucu Patlama Meydana Geldi (1)
42 dakika önce
Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.
Esenyurt
'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Namık Kemal
Mahallesi 8. Sokak'ta iddialara göre bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-İş yerinin görüntüsü
-Hasar gören araçlar
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:59 Kaynak: DHA
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