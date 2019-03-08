Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Gaz Sıkışması Sonucu Patlama Meydana Geldi (1)
37 dakika önce
ESENYURT'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.
ESENYURT'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Namık Kemal
Mahallesi 8. Sokak'ta iddialara göre bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:42 Kaynak: DHA
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