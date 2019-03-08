Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Gaz Sıkışması Sonucu Patlama Meydana Geldi (1)

Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Gaz Sıkışması Sonucu Patlama Meydana Geldi (1)

37 dakika önce

ESENYURT'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Gaz Sıkışması Sonucu Patlama Meydana Geldi (1), System.String[]
ESENYURT'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta iddialara göre bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:42 Kaynak: DHA

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