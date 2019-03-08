Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Patlama (Ek)

Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Patlama (Ek)

1 saat önce

ESENYURT'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Patlama (Ek), System.String[]
ESENYURT'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta iddialara göre bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Patlamanın ardından havadan çekilen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

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