Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Patlama (Havadan Görüntülerle)

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.





Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.



Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta iddialara göre bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Patlamanın ardından havadan çekilen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.



Ek görüntü



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-Havadan görüntüler



-Sokağın görüntüsü



Görüntü dökümü:



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-Olay yeri



-İş yerinin görüntüsü



-Hasar gören araçlar



-Genel ve detaylar



08.03.2019 - 08.00 - Haber Kodu : 190308011 - İstanbul

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