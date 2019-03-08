Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Patlama (Havadan Görüntülerle)
12 dakika önce
Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.
Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.
Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta iddialara göre bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Patlamanın ardından havadan çekilen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.
Ek görüntü
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-Havadan görüntüler
-Sokağın görüntüsü
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-İş yerinin görüntüsü
-Hasar gören araçlar
-Genel ve detaylar
08.03.2019 - 08.00 - Haber Kodu : 190308011 - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:00 Kaynak: DHA
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