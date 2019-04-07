Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir İş Yerinin Çatısı Alev Alev Yandı

Esenyurt'ta Bir İş Yerinin Çatısı Alev Alev Yandı

1 saat önce

ESENYURT'ta bir mobilya atölyesinin çatı katında çıkan yangında çatı alevlere teslim oldu.

Esenyurt'ta Bir İş Yerinin Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
ESENYURT'ta bir mobilya atölyesinin çatı katında çıkan yangında çatı alevlere teslim oldu. Yangında mahsur kalan ya da yaralanan kimse olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Şehitler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ve mobilya imalatının yapıldığı öğrenilen bir binada saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın çatısında çıkan yangın, ahşapların hızla tutuşması sonucu kısa sürede bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çatı katından yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:42 Kaynak: DHA

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