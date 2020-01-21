Esenyurt'ta bir kadın bıçaklanarak gasbedildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir kadın bıçaklanarak gasbedildi

7 saat önce

Esenyurt'ta bir kadını bıçaklayarak gasbeden zanlı kaçtı.

Esenyurt'ta bir kadın bıçaklanarak gasbedildi, System.String[]

Esenyurt'ta bir kadını bıçaklayarak gasbeden zanlı kaçtı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Örnektepe Mahallesi'nde evine giden Nesrin A'yı (25) takip eden bir kişi, apartmana girdiği sırada sırtından bıçakladı. Kadının cep telefonu ve cüzdanını alan zanlı kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Örnektepe Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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