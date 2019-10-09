Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü (2)
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü (2)

Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü (2)

49 dakika önce

Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü (2), System.String[]

Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi'ndeki evde Nazlı Dere (67) boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Nazlı Dere'yi eve giren hırsızın öldürdüğü öne sürülüyor. Saldırganın evdeki bilezikleri de çaldığı iddia ediliyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Vatandaşlarla röp


- İstanbul
Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: DHA
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