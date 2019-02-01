Esenyurt'ta Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu
42 dakika önce
Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu.
Esenyurt
'ta bir kadın evinde ölü bulundu. Kadının boynunda morluklar ve ip bulunduğu belirtilirken polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.
Olay Esenyurt Örnek Mahallesi 1358 Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Evli bir çocuk annesi Songül G. (38) 13 yaşındaki oğlu tarafından sırtı kanepeye yaslı şekilde yerde otururken hareketsiz bir şekilde buldu. Durum komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kadının eşi de olay yerine geldi. Eve giren sağlık ekipleri Songül G.'nin öldüğü belirledi. Kadının boynunda morluklar ve kısa bir ip bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:04 Kaynak: DHA
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