Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek...
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Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:16 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. - İSTANBUL
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