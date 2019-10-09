Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek...
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek...

Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek...

43 dakika önce

Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek..., System.String[]

Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:16 Kaynak: İHA
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