Esenyurt'ta bir kadın silahla yaralandı

Esenyurt'ta bir kadın, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi 1331 Sokak ile Doğan Araslı Bulvarı arasında yürüyen Mukaddes D'ye (28) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş edildi.

Yaralanan Mukaddes D, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, bir minibüse binerek olay yerinden kaçtığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.