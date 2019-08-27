Esenyurt'ta bir kadın silahlı saldırıda yaralandı 3
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ESENYURT'TA BİR KADIN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI 3(Kadının fotoğrafı)
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:15 Kaynak: DHA
ESENYURT'TA BİR KADIN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI 3(Kadının fotoğrafı)
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