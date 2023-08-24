Esenyurt\'ta Bir Kadını Rahatsız Eden Adam Sokak Ortasında Darp Edildi

Esenyurt'ta bir kadını telefonla arayıp rahatsız ettiği iddia edilen adam, sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildi. Şahıslardan birinin adeta uçarak üstüne atılıp yere yığdığı adamın kanlar içinde kaldığı o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz adam, bir süredir telefonla arayıp rahatsız ettiği kadın ve kadının yakınları ile sokak üzerinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kadının yakınlarından olan şahıs, adama doğru atılıp yere yığdı. Yerdeki adamı defalarca yumruklayan şüpheli, kadının müdahale çabasına rağmen durmadı. Öfkeli şahıs, doğrulmaya çalışan adamın yüzüne sert bir şekilde tekme atarak tekrar düşmesine neden oldu. Tarafların yanına giden bir diğer şüpheli ise yerden sopa alarak vurmaya ve tekme atmaya başladı. Şahıslar, esnaf ve sokak sakinlerinin müdahalesi ile dururken kadın ise kanlar içinde kalan adamın telefonunu cebinden alarak yere attı. Şüpheliler olay yerinden ayrılarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Dehşet veren darp anı ise sokak üzerindeki bir marketin güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL