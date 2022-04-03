Esenyurt'ta bir kadını vuran kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'ta bir kadını tabancayla vurup ölümüne neden olan kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, A.Ç, Haramidere Sanayi metrobüs durağında üst geçit merdivenlerden inen K.G. isimli kadını zor kullanarak ara sokağa götürdü. 116. sokakta K.G'ye ateş eden A.Ç, daha sonra aynı silahla kendisini başından vurarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan K.G. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli A.Ç'nin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metrobüs üst geçidinde bekleyen şüphelinin, merdivenlerden inen kadına saldırması ve ara sokağa götürmesi yer alıyor.