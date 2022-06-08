Esenyurt'ta bir kadının darbedilmesine ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir kadının darbedilmesine ilişkin iki şüpheli tutuklandı

08.06.2022 18:42
Esenyurt'ta bir kadının darbedilmesine ilişkin iki şüpheli tutuklandı

Esenyurt'taki sitenin bahçesinde bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Esenyurt'taki sitenin bahçesinde bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Enver Paşa Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde yer alan çardakta oturan bir grup ile yanlarına gelen üç kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bahçede oturanlardan Ayşe T. darbedildi.

Darp olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler C.A, E.A. ve Z.A'yı gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, iki grup arasında önceki tarihlerde çocuk meselesinden tartışma yaşandığı ve husumet oluştuğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve Z.A. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir kadının darbedilmesine ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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