Yapılan araştırmada, iki grup arasında önceki tarihlerde çocuk meselesinden tartışma yaşandığı ve husumet oluştuğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Enver Paşa Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde yer alan çardakta oturan bir grup ile yanlarına gelen üç kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bahçede oturanlardan Ayşe T. darbedildi.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta bir kadının darbedilmesine ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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