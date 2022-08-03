Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı

03.08.2022 23:26
Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı

Esenyurt'ta bir kafede oturan 3 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir kafede oturan 3 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerindeki bir kafede oturan 3 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kafe içerisinde inceleme başlattı. Ekipler yaptığı çalışmaların ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi! Kızın ailesinin tepkisi çok sert oldu Sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi! Kızın ailesinin tepkisi çok sert oldu Kız arkadaşıyla eve çıkmak istedi, ailesi kaldırım taşı ile saldırdı Kız arkadaşıyla eve çıkmak istedi, ailesi kaldırım taşı ile saldırdı
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
20:22 KPSS sorularıyla ilgili skandal yaratan iddiaların ardından Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
20:05 Göz kaşıntısı şikayeti ile hastaneye giden yaşlı kadın kanser olduğunu öğrendi!
19:59 BTP lideri Hüseyin Baş, KPSS skandalıyla ilgili yorum yaptı: Bilinçli yapılmış olabilir
19:54 İstinye sahilinde mayın zannedilerek korku yaşatan şüpheli cisim tonoz çıktı!
19:44 YPG/PKK yandaşları, İsveç parlamentosu önünde teröristbaşı Öcalan pankartları ile gösteri düzenlediler!
19:36 Trafikte şaşırtan görüntü! Koca inek otomobilin bagajına konularak taşındı
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 23:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement