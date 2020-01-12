Esenyurt'ta bir kafede yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir kafede yangın çıktı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir kafede yangın çıktı

6 saat önce

Esenyurt'ta bir kafenin nargile salonunda yangın çıktı.

Esenyurt'ta bir kafenin nargile salonunda yangın çıktı. Kafenin çatı katını saran alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir kafenin nargile salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kafe içinde bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, bazı vatandaşlar ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ve polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Esenyurt'ta bir kafede yangın çıktı

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK'nın yangın yalanı ortaya çıktı
Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam

Son Dakika Haberleri
03:38 Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı - Son Dakika
03:34 Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar - Son Dakika
03:32 Ağrı'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
03:31 SULTANBEYLİ'DE ATM'LERİ ATEŞE VERİP KAÇTILAR - Son Dakika
03:30 Yolda yürüyen kadın bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 03:51:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta bir kafede yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]