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Esenyurt'ta bir kamyonet kontrolden çıkarak tarlaya uçtu; 1 yaralı

1 saat önce

Esenyurt'ta bir kamyonet kontrolden çıkarak tarlaya uçtu; 1 yaralıİSTANBUL - Esenyurt'ta bir kamyonet sürücünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

Esenyurt'ta bir kamyonet kontrolden çıkarak tarlaya uçtu; 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kamyonet sürücünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 03,00 sıralarında Esenyurt Haramidere Tem Bağlantı Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VG 9853 plakalı Kamyonetin sürücüsü yolda ilerlediği sırada yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet üzerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta bir kamyonet kontrolden çıkarak tarlaya uçtu; 1 yaralı

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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