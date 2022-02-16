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Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika

Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada

16.02.2022 09:20

Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı.

Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta bir kebapçıda motokurye olarak işe başlayan şahıs, ikinci siparişinde motosikleti çaldı. 'Siparişe gideceğim' diye çaldığı motosikleti tamirciye getiren hırsız, burada motosiklette takılı olan GPS'i söktürdü. Aynı yöntemle birçok esnafın motorunu çalan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 11.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kebapçıda işe başlamak için iş başvurusunda bulunan bir şahıs, çalışmaya başladı. Şahıs, iş yerine gelen sipariş üzerine yaya olarak gidebileceği mesafede motosikleti almak istedi. Fakat iş yeri yetkilisi yürüyerek gidebileceğini söyleyerek motosikleti kendisine vermedi. Bunun üzerine, kebapçıya gelen ikinci sipariş üzerine mesafe uzak olduğu için, şahsa motosikletle gitmesi söylendi. Hazırlanan siparişi ve POS cihazını alan şahıs motosiklete atlayarak iş yerinden ayrıldı.

"Siparişim hala gelmedi" şikayeti üzerine iş yeri yetkilileri harekete geçti

Müşteri siparişi henüz gelmediği için, iş yerini arayarak şikayette bulundu. Bunun üzerine dükkan yetkilileri, GPS üzerinden motosikletin nerede olduğuna baktı. O sırada, motosikletin Esenyurt'taki siparişi götürmek yerine, Avcılar Parseller'de bir tamircide olduğunu fark etti. Yetkili personel, tamirciye gittiğinde ise, 'Motosikletin sadece gevşeyen aynasını sıktık' cevabıyla karşılaştı. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının ilk iş gününde motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde önce yakın bir yere yürüyerek sipariş götüren zanlı, ardından ikinci siparişte motosikleti alarak iş yerinden ayrılıyor.

Hırsızlığın yaşandığı işletmede yetkili olan Turhan Polat, "Şahıs sabah 11.30 sıralarında iş başvurusunda bulundu. Kendisinden bazı evraklar istedik. Nüfus cüzdanının ve ehliyetinin evde olduğunu söyledi. Nüfus kayıt örneğini verdi. İşe başlattık. İlk gelen sipariş yakın bir yer olduğu için yürüyerek gitmesini söyledik. Motor istedi, vermedik. İkinci sipariş geldiğinde mesafe uzak olduğu için motoru verdik. Siparişi götürürken yanına POS cihazını da aldı. Gitti. Aradan baya bir süre geçti. Müşteri, siparişinin gelmediğini söyledi. Biz GPS'e baktığımız zaman motorun Avcılar Parseller'de bir motor tamircisinde olduğunu fark ettik. Sinyal orada kesildi. Tamirciye gittiğimiz zaman oradaki şahıs, 'buraya geldi, fakat aynasını sıktırdı' dedi. Hırsız, Esenyurt'ta farklı bir iş yerinde yine aynı yöntemle sabah iş başı yapıp, siparişe giderken motoru çalmış. Son zamanlarda Esenyurt'ta bu şikayetlerin yoğunlaştığını duyuyoruz. Bunlara önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada
Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada

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Fatih Mahallesi, Esenyurt, Avcılar, GPS, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Moto kurye olarak işe başladı, ikinci siparişte motosikleti çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika


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