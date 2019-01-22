Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir Kişi Aracının İçinde Ölü Bulundu

Esenyurt'ta Bir Kişi Aracının İçinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHAEsenyurt'ta üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Esenyurt'ta Bir Kişi Aracının İçinde Ölü Bulundu, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde araç içinde hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumdan şüphelenerek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracında ölü bulunan adamın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan detay

-Çevrede toplananlar

-Direksiyondaki adam

-Adamın ambulansa konulması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:09 Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel
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