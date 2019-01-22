Esenyurt'ta Bir Kişi Aracının İçinde Ölü Bulundu

ESENYURT'ta üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

ESENYURT'ta üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi aracının içinde ölü bulundu.



Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde araç içinde hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumdan şüphelenerek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracında ölü bulunan adamın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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