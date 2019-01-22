Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir Kişi Aracının İçinde Ölü Bulundu

Esenyurt'ta Bir Kişi Aracının İçinde Ölü Bulundu

39 dakika önce

ESENYURT'ta üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Esenyurt'ta Bir Kişi Aracının İçinde Ölü Bulundu, System.String[]
ESENYURT'ta üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde araç içinde hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumdan şüphelenerek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracında ölü bulunan adamın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:31 Kaynak: DHA

Polis, Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada Palu Ailesi İçin Cezaevinde Özel Önlem! Tek Kişilik Bölümlere Yerleştirildi

Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:10:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir Kişi Aracının İçinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]