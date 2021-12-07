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Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU

07.12.2021 14:16

Son dakika haberler... ESENYURT'ta, çalıştığı inşaat halindeki apartmanın dairelerinin kapılarını takan işçi O.V. (31), asansör boşluğunda ölü bulundu.

ESENYURT'ta, çalıştığı inşaat halindeki apartmanın dairelerinin kapılarını takan işçi O.V. (31), asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana gelen inşaat sahipleri, asansör boşluğunda bir kişi yerde hareketsiz yatarken buldu. İnşaatın sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise hayatını kaybedenin inşaat halindeki apartmandaki dairelerin kapılarını takan işçi O.V. olduğunu tespit etti. O.V.'yi bulan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DÜŞTÜĞÜ GİBİ ÖLMÜŞ

Yaşanan olay anlatan Mehmet Ali Kaya, İşçi asansör boşluğuna düşmüş. Bunun için önlem alınması lazım. Yeni bina. Herhalde raylar falan yapılıyor. Artık çocuk dengesini mi kaybetti, ne yaptı bilmiyorum. 5 katlı bir bina. Düştüğü gibi de ölmüş dedi.

Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU

Esenyurt, İnşaat, Polis, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ESENYURT'TA BİR KİŞİ ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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