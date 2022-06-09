Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada

09.06.2022 12:36
Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı.

Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bilinmeyen bir nedenle çıkan kavganın ardından bir kişi, dayak yediği adamın evine taş atıp küfürler yağdırdı. Yaşanan olay bir komşunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Haziran salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşadı. İddiaya göre, aynı sokakta oturan 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri, diğerini döverek eve yolladı. Olaya karışan şahıs da apartmanın birinci katındaki dairesine döndü. Diğer kişi ise yanına aldığı ağabeyi ile tartıştığı adamın evinin önüne geldi. Önce küfür etmeye başlayan iki saldırgan, daha sonra da eline aldıkları taşları evin camına atmaya başladı. Cam, çerçeve indiren şahısları çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada
Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada
Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada
Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada - Son Dakika

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