Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü

6 saat önce

Esenyurt'ta, silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü, System.String[]

Esenyurt'ta, silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda iki grup henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Nurettin İnal (31) sağ göğsünden silahla vurularak yaralandı.

İnal, olay yerindeki bir otomobille özel bir hastaneye, oradan da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurettin İnal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü
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