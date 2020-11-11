Esenyurt'ta bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta otluk alanda bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy yolu TEM istikametinde bulunan kaldırım kenarındaki otluk alanda hareketsiz yatan bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından silahla vurulan K.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sürüyor.