Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davası
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davası

Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davası

26 dakika önce

Esenyurt'ta bir kişiyi öldürerek iş yerini yaktığı iddia edilen 6 sanığın "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davası, System.String[]

Esenyurt'ta bir kişiyi öldürerek iş yerini yaktığı iddia edilen 6 sanığın "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar gelmezken, maktul Ercan Gönülkırmaz'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Cüneyt Akdeniz, UYAP'ta yapılan kontrolde, başka bir suçtan hükümlü sanık Servet Tevetoğlu'nun Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Müşteki avukatı, eksik hususların giderilmesini, dosyanın geldiği aşama nazara alınarak karar verilmek üzere incelenmesini talep etti.

Mahkeme, sanıklar Nihat Budak ve Turgay Tokur'un haklarında çıkartılan yakalama emirlerinin beklenmesine, sanık Servet Tevetoğlu'nun hakkındaki adli kontrol tedbirlerini yerine getirip getirmediği hususunda Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir şarküteriye iki otomobil ile gelen silahlı kişilerin Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri anlatılıyor.

Olayda Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, iş yerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtilen iddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği kaydediliyor.

Sanıkların olayın ardından araçla kaçtıkları belirtilen iddianamede, Nihat Budak ile Murat Budak'ın eylemin hazırlayıcısı olduklarının tespit edildiği aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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