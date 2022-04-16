Esenyurt'ta bir kişinin tırın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir kişinin tırın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

16.04.2022 12:42
Esenyurt'ta bir kişinin tırın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi geri manevra yapan tırın altında kalarak yaralanırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi geri manevra yapan tırın altında kalarak yaralanırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Otomobilini yıkatmak için 4 Nisan'da bir otoparka gelen Sertaç Seçer, bu sırada geri manevra yapan tırın altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Seçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Seçer'in, tırın altında kalmasının ardından kendi çabasıyla sürünerek çıkması ve bunu gören çevredekilerin olaya müdahale etmesi yer alıyor.

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Esenyurt, 4 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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