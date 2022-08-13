Kamera kaydını izleyen baba o anları sosyal medyadan paylaşıp isyan etti: Bulun bunu

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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