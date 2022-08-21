İstanbul'da trafikte sopalı maganda dehşeti kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da trafikte sopalı maganda dehşeti kamerada

21.08.2022 11:38
İstanbul'da trafikte sopalı maganda dehşeti kamerada

Esenyurt'ta bir maganda trafikte tartıştığı adama sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Esenyurt'ta bir maganda trafikte tartıştığı adama sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan şahsı aracına binerek kaçtı. Saldırıya uğrayan adam ise şahsın arkasından fotoğrafını görüntüledi.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden iki sürücü trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüsteki şahıs araçtan sopayla inerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.

Sopayla saldırıp tekme ve yumruk attı

Sürücü araçtan inmeyince, şahıs elindeki sopayla defalarca aracına vurdu. Öfkeden adeta deliye dönen şahıs, birkaç kez de araca yumruk ve tekme attı. Olayın ardından şahıs vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılarak aracına bindirildi. Saldırıya uğrayan adama ise daha sonra aracından inerek cep telefonuyla saldırgan şahsı görüntüledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbulspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak İstanbulspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak Yıktırılan mescit nedeniyle güneş altında sokakta namaz kıldılar Yıktırılan mescit nedeniyle güneş altında sokakta namaz kıldılar
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da trafikte sopalı maganda dehşeti kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:38:59. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da trafikte sopalı maganda dehşeti kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement