Yangının çıktığı katta bulunan çalışanlar, yangın merdivenini kullanarak aşağıya indi ancak zemin kattaki çıkışın kilitli olması nedeniyle burada mahsur kaldı. Çalışanlar, dışarıdaki bir kişinin asma kilidi kırmasının ardından çıkabildi.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 2274. Sokak'taki bir zincir marketin deposunun üst katında soğutma motorundan kaynaklı olarak yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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