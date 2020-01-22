Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. - Son Dakika

Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
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Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:19 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölyeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - İSTANBUL
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