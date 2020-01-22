Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı

6 saat önce

Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı, System.String[]

Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölyeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

(İHA)

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı
MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 02:52:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]