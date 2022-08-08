Esenyurt'ta trafik kazası meydan savaşına döndü

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Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsüyle düğün konvoyundaki araçlar kazaya karıştı. Konvoydakiler tarafından darp edilen motosiklet sürücüsü babasını çağırarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Doğan Aras Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre düğün konvoyu ile motosiklet sürücüsü arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası iki taraf arasında sinirler gerilirken konvoydaki araçlardan inen vatandaşlar, sürücüyü darp etti. Motosiklet sürücüsünün kendisine yardım etmesi için olay yerine çağırdığı babasına da saldırılırken arabası yumruk ve tekmelerle hasar gördü. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri kavga sonrası taraflara işlem uygularken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kavga anı cep telefonu kamerasında

Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde düğün konvoyu ile motosikletlinin ve sürücünün babası arasındaki kavganın polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldığı ve konvoydakilerin, aracı parçaladığı görüldü. - İSTANBUL