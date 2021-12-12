Esenyurt'ta bir plastik fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

Plastik fabrikasında çıkan yangın

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları Esenyurt'ta bir plastik fabrikasında yangın çıktı

İSTANBUL (AA) – Esenyurt'taki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana kurulu plastik fabrikasında çıkan yangın binayı etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve su tankları sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis de çevrede önlem aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.