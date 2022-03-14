Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

14.03.2022 19:27

Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan 32 katlı rezidanstan bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, düşen Özge Binnur O'nun (19) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen kadının yakınları fenalık geçirirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan kadının düşme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

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Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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