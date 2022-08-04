Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı - Son Dakika
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Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı

04.08.2022 09:37

Esenyurt'ta bir şahıs, caddede oturan çocuğun elindeki telefonu alarak kaçtı.

Esenyurt'ta bir şahıs, caddede oturan çocuğun elindeki telefonu alarak kaçtı. Küçük çocuk koşan hırsızın arkasından bakakalırken hırsız, kısa sürede yakalandı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi, Fikri Sönmez Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. isimli şüpheli şahıs, marketin önünde telefon ile oynayan çocuğa sessizce yaklaştı. Bir anda harekete geçen hırsız, küçük çocuğun telefonunu kaptığı gibi koşmaya başladı. Kaçan şahsın arkasından bakakaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, İbrahim B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir şüpheli şahsın, marketin önünde oturan çocuğun elindeki telefonu alarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı - Son Dakika
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