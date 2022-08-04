1 haftadır beşik gibi sallanan ilimizle ilgili korkutan uyarı: 7 ve üzeri deprem olabilir

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi , Fikri Sönmez Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. isimli şüpheli şahıs, marketin önünde telefon ile oynayan çocuğa sessizce yaklaştı. Bir anda harekete geçen hırsız, küçük çocuğun telefonunu kaptığı gibi koşmaya başladı. Kaçan şahsın arkasından bakakaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, İbrahim B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.