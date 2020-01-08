Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti
6 saat önce
Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti.
Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti. İcra memurlarının polisten yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, kendisini eve kitleyen silahlı zanlıyı ikna etmek için çabalarını sürdürüyor.
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8.1.2020 20:14:17. #1.11#
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