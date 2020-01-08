Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti - Son Dakika

Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti. İcra memurlarının polisten yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, kendisini eve kitleyen silahlı zanlıyı ikna etmek için çabalarını sürdürüyor.

(İHA)