Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti. - Son Dakika

Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti.

6 saat önce

Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti.

Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti., System.String[]

Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti. İcra memurlarının polisten yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, kendisini eve kitleyen silahlı zanlıyı ikna etmek için çabalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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