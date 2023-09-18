Tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Esenyurt'taki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Esenyurt'taki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Son Güncelleme: 18.09.2023 21:31

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, çocuklarının gözü önünde tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs polis tarafından yakalanıp emniyete götürülürken, eşini bıçakla öldürdüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir şahıs evde eşiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarılarak karısını öldürdü. Kaçtığı yerde polisler tarafından yakalanan şahıs emniyete götürülürken, karısını bıçakladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarılarak çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp kaçmıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde şüpheli Ramazan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan şahsın karısını bıçakladığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, adamın kadını defalarca bıçakladığı ve kadının yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Esenyurt'taki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Esenyurt'taki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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