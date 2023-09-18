Tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Esenyurt'taki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir şahıs evde eşiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarılarak karısını öldürdü. Kaçtığı yerde polisler tarafından yakalanan şahıs emniyete götürülürken, karısını bıçakladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarılarak çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp kaçmıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde şüpheli Ramazan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan şahsın karısını bıçakladığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, adamın kadını defalarca bıçakladığı ve kadının yere düştüğü anlar yer aldı.