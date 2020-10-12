Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

12.10.2020 03:29
Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü Karısını bıçaklayarak öldürdü, sonra 'Polisi arayın gelsin' dedi Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Karısını bıçaklayarak öldürdü, sonra 'Polisi arayın gelsin' dedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Polisin gelmesini bekleyen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir aile içerisinde önce tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışmadan sonra kimliği henüz belirlenemeyen şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Olaydan sonra 4 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuğuyla birlikte sokağa çıkarak çevresindekilere 'Polisi arayın gelsin' diyen şahıs soğukkanlı bir şekilde polisin gelmesini bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı.

Komşusuyla birlikte tartışmayı ayırmaya gittiğini söyleyen Mustafa Baran, "Eşimle misafirliğe gitmiştim. Arkadaşımız bizi burada bırakıp gidince aşağıda gürültüler duyduk. Ben ve komşum alt kata gittik kapıyı çaldık kimse bize kapıyı açmadı. Ondan sonra biz dedik ki aile kavgası galiba. Gözaltına aldılar hemen. Ellerini kelepçeleyip götürdüler. Burada yaklaşıp 15-20 gündür oturuyorlardı. Tek bir tane çocuğu var. Devamlı burada akşamları çocuğunu çıkartır. Kendisi bir fırında çalışıyor. Efendi, dürüst biriydi yani. 30-35 yaşlarındalardı. Gençtiler" dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, Apartman, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş
Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler         
23:52
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir         
22:35
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş         
19:18
Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak         
18:25
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak         
14:46
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da "pes" dedirtti         
10:10
Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü         
10:08
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 04:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei