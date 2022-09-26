Kız arkadaşını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika
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Kız arkadaşını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın müebbet hapsi istendi

26.09.2022 11:44
Kız arkadaşını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın müebbet hapsi istendi

Esenyurt'ta birlikte yaşadığı kadını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Esenyurt'ta birlikte yaşadığı kadını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Daniş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Maktul Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun, ağabeyleri Coşkun ve Çetin Demir'in de katıldığı duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Mahkemeye gönderilen yazı inceleme raporunda dosyada bulunan intihar mektubundaki yazının maktule ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, maktul Sevcan Demir'in olay günü hazırladığı valizine telefonunun şarj aletini bile koyduğunu, amacının yola çıkmak olduğunu ifade ederek, maktulün intihara meyilli olduğuna dair bir delilin bulunmadığını söyledi.

Söz verilen maktulün ağabeyi Coşkun Demir de sanığın olay günü kardeşinin eşyalarını dağıttığını, şiddet uyguladığını belirterek, "Sanığın bu ortam içerisinde kardeşime bu mektubu tehditle yazdırmış olması mümkündür. Ben kardeşimin bu mektubu özgür iradesiyle yazdığını kabul etmiyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Maktulün annesi Seyran Tosun da "Benim kızım kesinlikle öldürüldü." dedi.

Tutuklu sanık Kenan Daniş, son 5-6 aydır maktulün intihar etmesini engellemekten başka bir şey yapmadığını dile getirerek, "18 aydır ailem dağılmış durumda. Ben her şeyin ortaya çıkacağından eminim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Maktulü balkondan atarak öldürme suçunu işledi"

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kenan Daniş'in kavga ettikten sonra maktul Sevcan Demir'i balkondan atmak suretiyle üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğinin tüm dosya kapsamından anlaşıldığını kaydetti.

Mütalaada sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanığın avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarına son savunmalarının hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in olaydan önceki zamanda Esenyurt'ta gayriresmi olarak birlikte yaşadıkları, zaman zaman kavga ettikleri, maktulün annesi müşteki Seyran Tosun'un beyanına göre aralarında devamlı bir kıskançlık meselesinin bulunduğu belirtildi.

Olay günü 9 Mart'ta maktulle sanığın tartıştıkları, birbirlerine karşı müessir fiilde bulundukları, maktulün annesinin 155'ten polisi arayarak kızının sanık tarafından öldürüleceğine dair ihbarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanığın maktulün annesiyle yaptığı telefon görüşmesi esnasında kızını öldüreceğini açıkça söylediği kaydedildi.

Sanığın maktulü balkondan aşağı kendisinin atmadığını savunsa da otopsi raporu ve annesini arayarak kızını öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleştiği belirtilen iddianamede, Sevcan Demir'in sanık tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü yönünde somut deliller olduğu anlatıldı.

İddianamede, sanık Kenan Daniş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

Coşkun Demir, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız arkadaşını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız arkadaşını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika
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