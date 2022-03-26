ESENYURT'TA BİTİŞİK BİNALARIN ÇATILARI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA BİTİŞİK BİNALARIN ÇATILARI ALEV ALEV YANDI

26.03.2022 19:21

?ESENYURT'ta binanın çatı katında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yan binanın çatısına sıçradı.

?ESENYURT'ta binanın çatı katında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yan binanın çatısına sıçradı. Çatılardaki yangını itfaiye söndürdü.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1866 Sokak'ta bulunan binanın çatı katında saat 18.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler binanın bitişiğinde bulunan binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Diğer yandan da sokak sakinleri dairelerde bulunanları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

ESENYURT'TA BİTİŞİK BİNALARIN ÇATILARI ALEV ALEV YANDI
ESENYURT'TA BİTİŞİK BİNALARIN ÇATILARI ALEV ALEV YANDI
ESENYURT'TA BİTİŞİK BİNALARIN ÇATILARI ALEV ALEV YANDI

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Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BİTİŞİK BİNALARIN ÇATILARI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA BİTİŞİK BİNALARIN ÇATILARI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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