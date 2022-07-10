ESENYURT'TA BODRUM KATLARDA MAHSUR KALANLARI KURTARMA TELAŞI - Son Dakika
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ESENYURT'TA BODRUM KATLARDA MAHSUR KALANLARI KURTARMA TELAŞI

10.07.2022 10:43

ESENYURT'ta kuvvetli yağış sonrası Haramidere'nin taşmasıyla bir çok evin bodrum katı su ile doldu.

ESENYURT'ta kuvvetli yağış sonrası Haramidere'nin taşmasıyla bir çok evin bodrum katı su ile doldu. Yeşilkent mahallesinde su ile dolan bodrum kattakiler mahalleli tarafından kurtarıldı.

Esenyurt'ta sağanakla birlikte taşan Haramidere evlerin bodrum katlarının su basmasına neden oldu. Yeşilkent ve Pınar mahallelerinde bir çok ev su altında kaldı. Bodrum katlarda kalanlar ölümden döndü. Yeşilkent mahallesindeki sokakta bodrum katta mahsur kalanlar için mahalleli seferber oldu. Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Daha sonra sokağa itfaiye gelerek çalışma yaptı.

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Selin vurduğu Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı Selin vurduğu Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı Esenyurt'ta bodrumda mahsur kalanlar yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı Esenyurt'ta bodrumda mahsur kalanlar yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BODRUM KATLARDA MAHSUR KALANLARI KURTARMA TELAŞI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA BODRUM KATLARDA MAHSUR KALANLARI KURTARMA TELAŞI - Son Dakika
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