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ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika

ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

21.09.2021 11:31

ESENYURT'ta eski sevgilisinin yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlenen Türkmenistan uyruklu Beghzat B., kadını evden çıkıp, işe gittiği sırada göğsünden bıçakladı.

ESENYURT'ta eski sevgilisinin yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlenen Türkmenistan uyruklu Beghzat B., kadını evden çıkıp, işe gittiği sırada göğsünden bıçakladı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Battal Gazi Mahallesi Cemre Sokak'ta yaşandı. Türkmenistan uyruklu Beghzat B., eski sevgilisi Rhatoy A.'nın (30) yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlendi. Burada kadının işe gitmesini bekleyen Beghzat B., Rhatoy A.'yı merdivenlerden indiği sırada saçından yakalayıp, dışarı çıkardı. Bir süre yaşanan bağrışmanın ardından Beghzat B., Rhatoy A.'yı göğsünden bıçakladı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Rhatoy A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"KADININ SUÇUNDAN TUTTU"

Yaşananları anlatan Rhatoy A.'nın komşusu, "Ben kızımı okula hazırlıyordum. Bir kişi geldi, içeri girdi. Kızıma 'Nereye geldi' diye sordum. Bodruma indiğini söyledi. Bodrumda saklanmış. Daha sonra bu kişi, kadının saçından tuttu. Kadının çığlık seslerine çıktım. Baktığımda kadının saçından tutmuştu. Kadın, 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Adam gittikten sonra baktım, kadın kanlar içindeydi" dedi.

ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Türkmenistan, Esenyurt, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA BODRUMA SAKLANDI; EVDEN ÇIKAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika
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