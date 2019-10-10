Esenyurt'ta boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı
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ESENYURT'ta evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:14 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp
Kurumundan alındı. Kadının cenazesini almaya gelen yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi.
Dün, Esenyurt Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokaktaki evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Nazlı Dere'nin (67) cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Yapılan incelemenin ardından Nazlı Dere'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi.Nazlı Dere'nin cenazesi Esenyurt Kıraç Cemevi'nde yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verilecek.
- İstanbul
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