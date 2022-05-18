ESENYURT'TA BORÇ İDDİASIYLA BİLARDO SALONUNU BENZİNLE KUNDAKLADI - Son Dakika
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ESENYURT'TA BORÇ İDDİASIYLA BİLARDO SALONUNU BENZİNLE KUNDAKLADI

18.05.2022 12:09
ESENYURT'TA BORÇ İDDİASIYLA BİLARDO SALONUNU BENZİNLE KUNDAKLADI

ESENYURT'ta, bir kişi borcunu alamadığı iddiasıyla bilardo salonunu benzin dökerek kundakladı.

ESENYURT'ta, bir kişi borcunu alamadığı iddiasıyla bilardo salonunu benzin dökerek kundakladı. Salondakilerin darbettiği şüpheli, polis tarafından gözaltına alınırken olay anları güvenlik kamerasında yansıdı.

Olay, 13 Mayıs Cuma günü saat 17.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ç., İ.S.'ye verdiği 4 bin lira parayı geri alamadı. Mahmut Ç. bunun üzerine benzin bidonuyla, İ.S.'ye ait bilardo salonuna geldi. Şüpheli, içeridekilere aldırış etmeden benzini masaların üzerine döktü ve ateşe verdi. İçeridekiler panikle kaçtı. Bilardo salonunda bulunan M.A. ve M.K., Mahmut Ç.'yi

darbetti. Yangın, salondakiler tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri salonu yakan Mahmut Ç.'yi ve ona saldıran M.A., M.K.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü: -----------------------Mahmut Ç.'nin işyerini gelişi-Mahmut Ç.'nin işyerini yakması

-Panik anları


YORUMLAR
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Esenyurt'ta alevler yükseldi! 4 bin lirasını alamadığı için bilardo salonunu içinde müşteriler varken benzin dökerek yaktı Esenyurt'ta alevler yükseldi! 4 bin lirasını alamadığı için bilardo salonunu içinde müşteriler varken benzin dökerek yaktı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA BORÇ İDDİASIYLA BİLARDO SALONUNU BENZİNLE KUNDAKLADI - Son Dakika
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