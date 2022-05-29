Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı - Son Dakika
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Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı

29.05.2022 13:31
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı

ESENYURT'ta börekçide arkadaşlarıyla oturan Turan K.'nın kulağı arkasından yaklaşan Erhan A. tarafından bıçakla kesildi.

ESENYURT'ta börekçide arkadaşlarıyla oturan Turan K.'nın kulağı arkasından yaklaşan Erhan A.

tarafından bıçakla kesildi.

Olay, 15 Mayıs Pazar Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki börekçinin önünde meydana geldi.Turan K. bir arkadaşıyla otururken arkasından yaklaşan  Erhan A. sol kulağını kesti. Turan K. olayın şokunu yaşarken Erhan A. hızla kaçtı.

Kulağından yaralanan Turan K., önce hastaneye ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Turan K.'nın saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.


Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
YORUMLAR
500
Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı - Son Dakika
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