ESENYURT'TA BÖREKÇİYE GİREN HIRSIZ ÖNCE KASAYI BOŞALTTI, SONRA LİMONATA İÇTİ - Son Dakika

Esenyurt'ta, börek salonuna giren hırsız önce kasadan para çaldı, daha sonra da bardağa doldurduğu limonatayı içip kaçtı. Hırsızlık ile hırsızın limonata içtiği anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos Pazartesi gecesi saat 03.24 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan börekçide yaşandı. Bir şüpheli bisikletle geldiği börekçinin camını tornavida ile açarak içeri girdi. Tezgah arkasındaki kasaya giden şüpheli, kasadaki paraları alıp cebine doldurdu. Şüpheli daha sonra da börekçideki plastik bardaklardan birine limonata doldurup içti. Hırsız, buradan kaçtı. Sabah iş yerine gelen Yunus Oğuz, camın açık olduğunu görünce hırsızlık yaşandığını anlayıp durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi çalışmalarının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan ilginç hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR MİKTAR PARA ALIYOR SONRA DA PİŞKİN BİR ŞEKİLDE LİMONATASINI İÇİYOR"

İş yerinde yaşanan hırsızlığı anlatan Yunus Oğuz, "Hırsız bisikleti ile geliyor. Buraya tırmanıyor, tornavida ile camı açıyor. İçeri giriyor, kasamızdan bir miktar para alıyor sonra da pişkin bir şekilde limonatasını içiyor. Kaçıp gidiyor zaten. Yaklaşık 15 dakika içeride kalıyor. Parmak izi aldılar. İnşallah bir an önce sonuçlanır" dedi.